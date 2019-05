Hochgiftige Kobra wurde bei der Donau gesichtet

Die Polizei appelliert an die Vorsicht der Anrainer. Exotische Schlangen werden in Österreich immer wieder in freier Wildbahn entdeckt.

Eine indische Kobra begegnet einem in Österreich im Normalfall hinter Glas in einem Zoo. Umso überraschter reagierte eine Spaziergängerin, als sie auf einem Feldweg in Bisamberg bei Wien eine Schlange entdeckte, die frappant an eine Kobra erinnerte. Sie schoss ein paar Fotos und zeigte den "Fall" bei der Polizei an. Reptilien-Experten staunten nicht schlecht: es handelte sich tatsächlich um eine indische Kobra. Die Exekutive rief daraufhin die Bevölkerung in der Gegend um Bisamberg zur Vorsicht auf - denn das Tier ist extrem gefährlich.

"Bitte unbedingt Abstand halten", appellierte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich an jene, die der Schlange möglicherweise noch begegnen. Die Überlebenschancen des Reptils sind nach Angaben des Tiergartens Schönbrunn derzeit überaus gut. Die Kobra dürfte also vor nicht allzu langer Zeit - wahrscheinlich aus einem Terrarium - ausgekommen sein. "Den Winter würde sie im Freien nicht überleben", sagte Zoo-Sprecherin Johanna Bukovsky.

Krokodil in der Thaya?

Zwischen der Sichtung der Schlange und der Anzeige seien laut Polizeisprecher Schwaigerlehner zwei Tage vergangen. Das sei einerseits nicht optimal. Andererseits möchte sich ja niemand mit der Sichtung einer harmlosen, ungiftigen Äskulapnatter, die immerhin auch bis zu zwei Meter lang werden kann, blamieren.

"Im März gab es den Fall in Waidhofen an der Thaya, da will einer angeblich ein Krokodil im Fluss gesehen haben. Es dürfte sich um einen Biber gehandelt haben", erinnert sich Schwaigerlehner. Auch würde bei drei Grad Wassertemperatur ein Krokodil nicht kreuzfidel durch ein Fließgewässer schwimmen.

Riesenschlangen hingegen werden in Österreich häufig in freier Wildbahn gefangen. Erst in der Vorwoche war auf einem Hundeplatz in Mödling eine ein Meter lange Boa Constrictor entdeckt. Am 9. Mai mussten Feuerwehrleute in Wiener Neustadt einen 1,30 Meter langen Python bergen. Ein riesiger Tigerpython wurde im Dezember 2018 erfroren im Augebiet von Seebarn am Wagram in der Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) gefunden. Das Reptil war etwa 3,50 Meter lang und 15 Kilogramm schwer.

Antiserum für Notfälle

Weder Boas noch Pythons sind giftig, sie sind Würgeschlangen. Anders ist die Sachlage bei der nun gesichteten indischen Kobra. Mit ihrem Biss verabreichen die Tiere ein hochtoxisches Nervengift, das zu Atemlähmung oder Herzstillstand führt. Nicht einmal 20 Milligramm reichen aus, um einen Menschen zu töten. Bei einem Biss werden bis zu 200 Milligramm injiziert.

"Für Notfälle liegt ein Antiserum im AKH Wien bereit", betont Polizeisprecher Schwaigerlehner. Sichtungen sollten umgehend der Polizeiinspektion Korneuburg (Tel.: 059133-3240) gemeldet werden.

Die Indische Kobra, auch Südasiatische Kobra, Brillenschlange oder kurz Kobra genannt, gehört zu den Giftnattern und kommt vom südlichen Himalaya bis Sri Lanka vor. Sie wird bis zu 1,70 Meter lang und hat kleine, unbewegliche Fangzähne.

Wilderer haben Brillenschlangen wegen ihres Werts in der Lederproduktion im Visier. Die Tiere stehen aber weltweit unter Schutz, der Handel ist verboten. Indische "Schlangenbeschwörer" halten Brillenschlangen. Ihrem Publikum wird vorgegaukelt, die Schlange folge Flötentönen. "Das trifft aber nicht zu, da Schlangen taub sind", heißt es seitens des Zoos Schönbrunn.