Hochschwangere Kärntnerin wurde Opfer von Gewaltverbrechen

Eine 31-jährige hochschwangere Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag von der Polizei tot in ihrer Badewanne aufgefunden worden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Zwei Kinder der Frau, drei und vier Jahre alt, befanden sich in der Wohnung. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Villach zur Betreuung gebracht.

SN/APA/dpa/Patrick Seeger Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus