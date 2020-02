Höchste Sturm-Warnstufe im Nordwesten Österreichs

Das Sturmtief wird in Österreich am Montag zu den Mittagsstunden den Höhepunkt erreichen und insbesondere in Nieder- und Oberösterreich für Spitzen von 100 km/h und darüber sorgen, auch Teile Tirols und Vorarlbergs sind betroffen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat daher die höchste von vier Warnstufen ausgerufen. Die Extreme werden in etwa bis 13.00 Uhr andauern.

SN/APA/VERA REITER Sturmböen von 100 km/h fegen über Österreich hinweg