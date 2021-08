Höchster Wert seit Mai: Mehr als 900 Neuinfektionen gemeldet

Mehr als 900 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind am Mittwoch in Österreich gemeldet worden. In den vergangenen 24 Stunden kamen 902 neue Fälle hinzu. Das ist deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 597 Fällen. Es ist auch der höchste Wert seit dem 13. Mai. Damals wurden laut Innen- und Gesundheitsministerium 933 Neuinfektionen binnen 24 Stunden dokumentiert.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH