Höchstgericht entschied: Bürgermeister ist der Vergewaltigung schuldig

Über die strafhöhe entscheidet jetzt das Oberlandesgericht. In erster Instanz wurde der Ortschef zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt.

Siebeneinhalb Jahre Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung verhängte Anfang Oktober 2021 ein Schöffengericht in Wels gegen einen ehemaligen Bürgermeister aus dem Bezirk Eferding in Oberösterreich. Der ÖVP-Politiker soll sich über Jahre hinweg an einer hochrangigen Gemeindebediensteten vergangen haben. Der 56-Jährige beteuerte trotz objektiver Beweise wie Spermaspuren auf einem Taschentuch bis zuletzt seine Unschuld und bekämpfte das Urteil mit Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung.

Ein Richtersenat des Obersten Gerichtshofs fasste nunmehr in nicht öffentlicher Sitzung den Beschluss, dass die Nichtigkeitsbeschwerde ...