Höchstgericht kippte beliebige Bebauungsdichte

Spittal an der Drau braucht im Neubau konkrete Vorgaben. Nach einer erfolgreichen Beschwerde von Anrainern hob der Verfassungsgerichtshof einen Teil des Bebauungsplans der Oberkärntner Bezirkshauptstadt als gesetzwidrig auf. Nun muss das Landesverwaltungsgericht sich erneut mit dem Fall befassen.

Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) muss die Stadtgemeinde Spittal an der Drau überprüfen, wie sie ihren Bebauungsplan konkretisiert. Denn nach einer Beschwerde von Anrainern gegen einen geplanten Neubau eines Wohnhauses an der Aicher Gasse im Zentrum hob das Höchstgericht einen Teil des sogenannten textlichen Bebauungsplans, wie am Samstag kurz berichtet, als gesetzwidrig auf. Denn die Geschoßflächenzahl für den Neubau von 2,28 sei nur anhand von zwei Nachbargrundstücken ermittelt worden, nicht aber anhand aller Nachbarparzellen, hatten die Anrainer bemängelt. Ansonsten ...