Höchstrichter urteilten: Die Alte Donau ist ein privater See

Ein Veranstalter wurde in Wien wegen fehlender Genehmigungen bestraft. Daher musste der Verwaltungsgerichtshof die Alte Donau beurteilen: Das Gewässer ist gar nicht öffentlich.

Die Alte Donau, eines der beliebtesten Freizeitareale in der Bundeshauptstadt, ist gar kein öffentliches Gewässer, sondern ein privater See. Dieses kuriose Urteil fällte kürzlich der Verwaltungsgerichtshof. Danach wurde die Alte Donau zur Klarstellung schnell in eine Liste von Privatgewässern im Schifffahrtsgesetz - dazu zählt etwa auch der Mondsee - aufgenommen.

Dennoch heißt es im Büro der für die Wasserrechtsangelegenheiten zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), der Spruch des Höchstgerichts habe keinerlei Auswirkungen. Denn die Stadt Wien habe den Altarm ...