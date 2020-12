Hofburg prüft heikle Personalie im Bundeskriminalamt

Der Salzburger Andreas Holzer soll neuer Direktor des Bundeskriminalamts werden.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat den gebürtigen Lungauer Andreas Holzer mit 18. Dezember mit der vorläufigen Führung des Bundeskriminalamts betraut. Am Tag davor hatte eine Bewertungskommission getagt und alle drei Kandidaten für geeignet und qualifiziert erachtet, das Bundeskriminalamt zu leiten. Der Innenminister kann seinen Wunschkandidaten allerdings nur vorschlagen, die Bestellung obliegt in letzter Instanz Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "Der Akt ist noch nicht in der Hofburg eingelangt. Wenn er da ist, werden wir diesen sorgfältig prüfen", sagt Reinhard Pickl-Herk, ...