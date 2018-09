Hofer plant Tempo 140 auf zwei Drittel der Autobahnen

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) plant auf zwei Drittel der Autobahnen in Österreich Tempo 140 einzuführen. Das sagte der Ressortchef in der Tageszeitung "Österreich". Auf zwei Teststrecken in Nieder- und Oberösterreich ist seit 1. August Tempo 140 erlaubt - probeweise für ein Jahr. Zudem will der Verkehrsminister nach Kärnten weitere Bundesländer ersuchen, den "Luft-100er" aufzuheben.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER "Tempo 140" soll ausgeweitet werden