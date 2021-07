Hofer testet in Oberösterreich Pfandsystem

Der Lebensmitteldiskonter Hofer mit Zentrale in Sattledt testet in Oberösterreich ein Pfandsystem, wie es auch andere Supermärkte haben. In acht ausgewählten Filialen werden seit Juli Bier, Wasser, Limonade und Milch in Mehrwegflaschen bzw. -kisten angeboten. An dem Test nehmen alle Welser Filialen sowie die beiden Geschäfte in Sattledt und Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) teil.

SN/APA/Hofer Acht Filialen nehmen vorerst teil