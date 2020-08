Hofreitschule jetzt auch mit öffentlichem Abendtraining

Am 9. September erlebt die Spanische Hofreitschule in Wien eine Premiere. Zum ersten Mal findet ein abendliches Training statt, bei dem Besucher dabei sein dürfen. Bisher gab es ein solches lediglich am Vormittag. Mit der zusätzlichen Vorführung will man sich an ein spezielles Publikum wenden, das durch das Ausbleiben der internationalen Touristen an Bedeutung gewonnen hat: an einheimische Gäste.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Abendtraining jeden Mittwoch um 19.00 Uhr