Hohe Strafen für Hundehalter

Wien verschärft das Tierhaltegesetz für Listenhunde drastisch. Künftig gilt generelle Beißkorb- und Leinenpflicht. Warum Hundeverbände in den Maßnahmen einen "Schnellschuss" sehen.

Nach der tödlichen Rottweilerattacke auf einen Buben in Wien verschärft die Stadt die Tierhaltevorschriften und die Strafen bei Zuwiderhandeln drastisch. An öffentlichen Orten werde eine "generelle Maulkorb- und Leinenpflicht für Listenhunde kommen", sagte Tierschutzstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Mittwoch. Verstöße gegen die Maulkorbpflicht werden mit mindestens 200 Euro sowie einem sechsstündigen Training bei einem Hundetrainer geahndet. Wird der Besitzer ein zweites Mal erwischt, muss der Hundeführschein wiederholt werden. Beim dritten Mal wird das Tier abgenommen. "Denn dann ist der Halter ganz offensichtlich nicht vertrauenswürdig", begründete Sima die Vorgangsweise.