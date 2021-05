Hohenbüchlers gestalteten Wiener Platz der Kinderrechte neu

Die Geschwister Christine und Irene Hohenbüchler haben den Platz der Kinderrechte in Wien-Brigittenau zum 30-Jahr-Jubiläum der UN-Konvention über die Rechte des Kindes künstlerisch neu gestaltet. Dabei wurde die bestehende, von Schülern der Europaschule entworfene Skulptur in ihre Arbeit "see" eingebunden. Dabei wird die sie umgebende Fläche mit einem weichen Boden "zur Turnmatte und zum Bewegungsraum, bestehend aus einem angedeuteten blauen See mit Welle", wie es heißt.

SN/APA/Christian Fürthner/Christian Der neugestaltete Platz der Kinderrechte in der Brigittenau