Hoher Sachschaden bei Bränden in Obersteiermark und Graz

Bei Bränden von Wohnhäusern in der Obersteiermark und in Graz ist am Sonntag hoher Sachschaden entstanden. Es gab keine Verletzten, wie Feuerwehren und Polizei mitteilten. In Neumarkt (Bezirk Murau) brannte das Dachgeschoß aus, ebenso bei dem Feuer in Graz. Im obersteirischen Fall muss die Ursache noch ermittelt werden, in Graz steht sie bereits fest: Es war ein technischer Defekt.

SN/APA (BF GRAZ)/UNBEKANNT Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten