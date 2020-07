Hoher tierischer Blutzoll auf Europas Straßen

Alljährlich werden 194 Millionen Vögel und 29 Mio. Säugetiere auf Europas Straßen getötet. Das geht aus einer im Fachblatt "Frontiers in Ecology and Environment" veröffentlichten Studie hervor, in der 90 Erhebungen zu überfahrenen Tieren aus 24 Ländern ausgewertet und die am stärksten gefährdeten Arten erhoben wurden. Österreich zählt demnach zu den Ländern mit dem höchsten tierischen Blutzoll.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/JUSTIN SU Kritik: Gefahr für Vögel und Säugetiere wird zu wenig beachtet