Holdhaus: "Mein Vater wollte immer alles allein machen"

Gegen den Sportinstitutsleiter Hans Holdhaus wurden Vorwürfe wegen Fördermissbrauchs erhoben. Er wurde entlassen und klagte. Am Montag wurde sein Sohn vor Gericht befragt.

In der Affäre Holdhaus haben sich am Montag die Fronten weiter verschärft. Die Hintergründe rund um die Vorwürfe möglichen Fördermissbrauchs durch das Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung (IMSB) in der Südstadt waren erstmals Thema vor Gericht. IMSB-Gründer Hans Holdhaus sowie sein gleichnamiger Sohn waren im Oktober 2018 vom Vereinsvorstand zunächst beurlaubt und dann entlassen worden. Dagegen klagten die beiden.