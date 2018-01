Holländisches Paar vom Großglockner gerettet

Ein niederländisches Urlauberpaar ist am Mittwoch per Hubschrauber vom Großglockner gerettet worden. Die Eheleute im Alter von 59 und 65 Jahren waren mit Skiern unterwegs und mussten am Nachmittag auf der Route eins entkräftet aufgeben, wie die Kärntner Polizei mitteilte. Der Niederländer setzte per Handy einen Notruf ab.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers, der sich im Rahmen einer Alpinübung in dem Gebiet befand, machte die Skifahrer ausfindig. Das Paar wurde zur Talstation in Heiligenblut geflogen. (APA)