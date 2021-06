"Hollywood"-Koch Puck eröffnet Restaurant am Flughafen Wien

Wolfgang Puck landet auf dem Flughafen Wien. Der Starkoch wird nach Angaben vom Samstag in der Ankunftshalle im Terminal 3 sein österreichweit erstes Lokal eröffnen. Mitte Dezember soll es so weit sein. Betrieben wird "Wolfgang Puck Kitchen & Bar" von SSP - The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Airport in Schwechat.

SN/APA/AFP/VALERIE MACON Wolfgang Puck ist für seine Partys bei den Oscar-Feiern bekannt