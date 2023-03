Neuer Leiter im Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes: "Geschichte endet nicht 1945"

Andreas Kranebitter ist ab 1. April neuer Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Mit den SN sprach er über verdrängte Vergangenheit und stürmische Gegenwart.

Andreas Kranebitter an seinem Arbeitsplatz in der Wipplingerstraße in Wien.

Der Soziologe und Politikwissenschafter Andreas Kranebitter (41) tritt ab 1. April 2023 die Nachfolge von Gerhard Baumgartner als Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) an. Zuletzt forschte der gebürtige Wiener im United States Holocaust Memorial Museum in Washington über die "Ritchie Boys", also jene meist jüdischen Migranten aus Europa, die im Zweiten Weltkrieg im Camp Ritchie in den USA militärisch ausgebildet wurden, um dann im Kampf gegen Nazideutschland vor allem bei Verhören eingesetzt zu werden.

Wenn es ...