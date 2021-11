"Home-Invasion" in Steiermark nach zehn Jahren vor Klärung

Eine mehr als zehn Jahre zurückliegende "Home-Invasion" in Pirka südlich von Graz steht vor der Klärung: Die Ermittler haben einen 53-jährigen Ungarn ausgeforscht, der einer der drei Täter gewesen sein soll. Er ist derzeit wegen ähnlicher Raubüberfälle in seinem Heimatland in Haft. Bei den Befragungen stritt er die Tat ab, doch die Polizei hat laut eigenen Angaben erdrückende Beweise. Nach seinen beiden Komplizen wird noch gefahndet, hieß es am Montag in einer Aussendung.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE "Home-Invasion" nach zehn Jahren vor Klärung