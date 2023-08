Home Invasion: Pensionist bei Graz im eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt

Ein 80-jähriger Steirer ist in der Nacht auf Mittwoch in seinem eigenen Haus in Seiersberg-Pirka südlich von Graz von vier Tätern gefesselt und beraubt worden. Die Männer mit ausländischem Akzent waren auf das Bargeld des Seniors aus und attackierten ihn auch mit Schlägen, ehe sie ihn fesselten. Letztlich flüchteten die Angreifer mit geringer Beute, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Polizei.

