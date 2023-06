Homophobe Schläger verprügelten Frau in Wiener Innenstadt

Während die Regenbogenparade laut Veranstaltern am Samstag reibungslos verlaufen war, vermeldete die Landespolizeidirektion Wien, dass gegen 19.00 Uhr in der Wiener Innenstadt eine Frau durch Schläge schwer verletzt worden ist. Eine Gruppe von fünf Männern bedachten sie und ihren Begleiter zuvor mit homophoben Äußerungen.

Demnach wurden Beamte der Polizeiinspektion Brandstätte wegen eines Raufhandels in der Wiener Innenstadt gerufen. Eine Gruppe von fünf Männern war in die Konfrontation mit der Frau und ihrem Begleiter verwickelt, zwei Männer aus dieser sollen dann auf die Frau eingeschlagen und sie auch getreten haben.

Eine weitere Zeugin versuchte die dann flüchtenden Männer anzuhalten und wurde von einem Tatverdächtigen in den Bauchbereich getreten, dabei aber nicht verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte das verletzte Opfer notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus. Wie Corinna Had, Sprecherin der Berufsrettung, gegenüber der APA sagte, hatte die Frau Kopfverletzungen und Abschürfungen erlitten.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die zwei Tatverdächtigen trugen ein schwarzes Polo-Shirt bzw. ein weißes Shirt. Es wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung und Körperverletzung ermittelt.