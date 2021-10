Honigernte im Weltkulturerbe

Wien ist mit vielen Bäumen und Grünflächen eine Metropole der Bienen. Die Stadtimker sind im Herbst gut beschäftigt - geerntet wird nicht nur auf den Dächern von Rathaus und Staatsoper.

In der Bundeshauptstadt leben hundert Mal mehr Bienen als Menschen. Das Verhältnis beträgt 200 Millionen zu knapp zwei Millionen Einwohnern. Denn in jedem der mehr als 5000 Bienenvölker in Wien finden sich wieder 40.000 Arbeitsbienen. 80 Bienenvölker werden von den Stadtimkern Alfred Hauska und seinem Schwiegersohn Michael Drachsler betreut.

Die beiden Erwerbsimker sind unter anderem für das Wohlergehen der Bienen auf dem Rathausdach, am Hotel Steigenberger in der Herrengasse und der Kontrollbank in der Strauchgasse in der Innenstadt ...