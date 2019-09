Hotelbrand am Wiener Alsergrund - Brandwache war im Einsatz

Ein Brand in einem Apartmenthotel am Wiener Alsergrund hat ab Donnerstagnachmittag die Feuerwehr beschäftigt. Das Feuer war gegen 17.00 Uhr im fünften Obergeschoß in der Rossauer Lände 23 ausgebrochen, erst am späteren Abend hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle. In den Nachtstunden war eine Brandwache im Einsatz, um Glutnester zu bekämpfen, so Sprecher Gerald Schimpf Freitagfrüh.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH 70 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz