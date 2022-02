Hotelbrand im Ortszentrum von Hinterglemm

In Hinterglemm im Salzburger Pinzgau steht seit der Nacht auf Montag mitten im Ortszentrum ein Hotel in Flammen. Rund 200 Feuerwehrleute aus vielen Orten des Bezirkes bekämpfen seit 3.00 Uhr den Brand. Es gelang ihnen, ein Übergreifen des Feuers auf andere Häuser im Ort zu verhindern. 28 Menschen - Gäste und Mitarbeiter des Hotels - wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, sagte der Pinzgauer Bezirksfeuerwehr-Kommandant Klaus Portenkirchner zur APA.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL 200 Feuerwehrleute bekämpfen den Hotelbrand in Hinterglemm