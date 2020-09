Hoteliers haben gute Chance auf Entschädigung für Lockdown

Für die ersten Wochen des Lockdowns können Hunderte Hotels auf Entschädigungen durch den Staat hoffen. Ein Erlass zur Berechnung deutet auf baldige Bescheide hin. Es geht um Millionen.

Rund ein halbes Jahr nach dem von der Regierung angeordneten Lockdown in Österreich und dem Abbruch der Wintersaison in Westösterreich am 15. März 2020 stehen die ersten Behördenentscheidungen über Entschädigungen bevor. Durch zwei Schritte sehen Unternehmen, die sich im Auftrag von Hunderten Hotels und Gastgewerbebetrieben darum kümmern, jetzt sogar noch bessere Chancen auf Zahlungen.

Einerseits habe es jüngst erste Aufforderungen an Betriebe gegeben, ihre Anträge zu verbessern, sagt Stefan Bohar, Vorstand des Prozessfinanzierungsunternehmens Advofin. Konkret gebe es solche ...