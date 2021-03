Hotels warten schon ein Jahr auf Entschädigung

Knapp ein Jahr nach erstem Corona-Lockdown gibt es erste Bescheide, doch noch kein Geld.

Dem ersten Corona-Lockdown in Österreich ging in Westösterreich die politische Entscheidung voraus, mit Mitte März 2020 die Wintersaison abzubrechen. Betroffen waren Tausende Tourismusbetriebe in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Als Rechtsgrundlage war damals das Epidemiegesetz maßgeblich, das aus den 1950er-Jahren stammt. Es sieht für betroffene Firmen, die durch die Gesundheitsbehörden geschlossen werden, eine Entschädigung vor. Erst danach kam das erste Covid-Maßnahmen-Gesetz, auf dessen Basis die weiteren Wirtschaftshilfen wie Fixkostenzuschuss oder später ein Umsatzersatz in der Gastronomie und Hotellerie beschlossen ...