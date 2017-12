Hubschrauber-Einsatz nach Sturz einer Schwangeren bei SCS

Der Sturz einer 23-jährigen Schwangeren bei einer Haltestelle in der Nähe der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) hat am Samstagvormittag einen Notarzthubschrauber-Einsatz ausgelöst. Laut Polizei war die Frau beim Aussteigen aus einem Zug der Badner Bahn gestürzt. Es seien jedoch keine wesentlichen Verletzungen erkennbar gewesen.

SN/APA/HANS PUNZ Die 23-Jährige wurde ins AKH nach Wien geflogen