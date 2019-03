In Neumarkt in der Steiermark (Bezirk Murau) ist am Samstagvormittag eine leer stehende Hütte abgebrannt. Das Feuer beschädigte auch einen daneben abgestellten Traktor, außerdem griffen die Flammen auf 250 Quadratmeter eines angrenzenden Waldes über. Die örtliche Feuerwehr war mit 30 Personen im Einsatz, ein weiteres Ausbreiten des Brandes wurde verhindert.

Quelle: APA