Hund in Kärnten verletzt Zwölfjährigen schwer

Ein zwölfjähriger Bub ist Freitagfrüh in Feistritz an der Drau (Bezirk Villach-Land) von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Der American Bulldog war kurz zuvor aus einem eingezäunten Grundstück ausgerissen. Er biss den Buben in die Hand und schleuderte ihn zu Boden. Der Bruder des Zwölfjährigen versuchte, den Hund zu vertreiben und schrie um Hilfe, erst als die Hundebesitzerin eintraf, ließ das Tier von ihm ab. Der Bub wurde ins LKH Villach gebracht.