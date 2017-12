Ein Hund hat in der Nacht auf Sonntag zwei Menschen und zwei Katzen vor einem Feuer in ihrem Haus in Prambachkirchen im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich gerettet. Er weckte durch sein Bellen seine Besitzerin. Diese alarmierte die Feuerwehr, die den bereits von den Flammen eingeschlossenen Untermieter und seine Katzen durch ein Fenster ins Freie holte, berichtete die OÖ Landespolizeidirektion.

SN/APA (Archiv/Neubauer/Symbolbild) Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz