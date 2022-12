Hund und Geige: 27.000 Mal wurde 2022 etwas im Zug vergessen

27.000 Gegenstände haben Reisende in ÖBB-Zügen im Jahr 2022 vergessen. Das ist eine drastische Steigerung von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Österreichischen Bundesbahnen am Freitag mitteilten. 2021 wurden nur rund 19.000 Fundstücke abgegeben. Rund ein Drittel aller verloren gegangener Gegenstände konnte an die Besitzer zurückgegeben werden.

