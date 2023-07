Hunde finden komische Sachen komisch

Spielen sich vor ihren Schnauzen wunderliche Dinge ab, finden Hunde dies so wie Menschenbabys offensichtlich seltsam, berichten Wiener Kognitionswissenschafter. Dann erweitern sich nämlich die Pupillen der Vierbeiner, sie schauen wohl aus Verwunderung länger hin, als bei physikalisch erklärbaren Vorgängen, und inspizieren den Schauplatz anschließend. Die Studie wurde im Fachjournal "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlicht.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/JENS KALAENE Hunde reagieren verwundert beim Betrachten surrealer Szenen