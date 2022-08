Hunderte Tote mehr durch Hitzewellen in Österreich

Statistik Austria macht Folgen der hohen Temperaturen sichtbar. In der heißesten Juliwoche starben 275 Personen mehr als normal.

Schwitzen ist angesagt. Am Freitag wird es in vielen Teilen Österreichs Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius haben. Eine Hitze, die für viele Menschen auch ein gesundheitliches Problem darstellt. Wie sehr, das wird nun durch Daten der Statistik Austria deutlich. Sie zeigen, dass die Sterbefälle in Österreich durch die Hitzewelle im Juli deutlich zugenommen haben. Die Experten haben ermittelt, dass nach der Omikron-Welle im April die Zahl der Sterbefälle tendenziell gesunken ist, in der dritten Juliwoche nahmen die Todesfälle wieder ...