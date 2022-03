Hunderte wurden Opfer der "Heilpädagogik" von Kinderarzt

Das Land Kärnten hat ein ganz dunkles Kapitel von Kindesmissbrauch aufgearbeitet. Eine zentrale Rolle spielt der lange Zeit angesehene Psychiater Franz Wurst.

Seit neun Jahren ist das Land Kärnten mit einem ganz dunklen Kapitel seiner Geschichte beschäftigt. Damals, im Jahr 2013, wurde eine Opferschutzkommission eingerichtet, an die sich alle wenden konnten, die als Kinder und Jugendliche seit den 1950er-Jahren in Landesjugendheimen, bei Großpflegefamilien und in der ehemaligen Heilpädagogischen Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt sexuell missbraucht und sadistisch gequält worden waren. Eine zentrale Rolle bei vielen Fällen spielte der Kinderarzt und Psychiater Franz Wurst.

Dem 2008 verstorbenen, lange Zeit höchst angesehenen Primar ...