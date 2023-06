Hungriges Geburtstagskind: Österreichs älteste Müllverbrennungsanlage

Die Müllverbrennungsanlage am Flötzersteig in Wien ist 60 Jahre alt und damit die älteste in Österreich. 200.000 Tonnen Restmüll gehen dort jährlich in Flammen auf.

BILD: SN/ANDREAS TRÖSCHER Seit 32 Jahren an den Schalthebeln am Flötzersteig: Kranführer Kemal Cevik.