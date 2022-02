Ibiza-Drahtzieher bleibt in U-Haft

Der 41-jährige Julian H. ist wegen Kokainhandels angeklagt. Im Gerichtssaal sind aber auch das Ibiza-Video und seine Finanzprobleme Thema. Ein Staatsanwalt erklärt, warum der unbescholtene Mann schon fast ein Jahr in U-Haft sitzt.

Seit Dezember 2020 ist Julian H. in Gewahrsam der Justiz. Zunächst wurde er in Berlin in Auslieferungshaft genommen, seit März 2021 sitzt der 41-Jährige wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr in St. Pölten in Untersuchungshaft. Ein Ende ist nicht absehbar, am Mittwoch wurde sein Strafprozess erneut vertagt - auf März.

Der formal unbescholtene Privatdetektiv soll laut Anklage 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilogramm Kokain mit einem Reinheitsgehalt von 70 Prozent nahe Stadt Haag (Bezirk Amstetten), in Salzburg und Oberösterreich zu ...