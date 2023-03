"Ich hab so lang gehofft, dass der Vater nicht tot ist"

Ein Bussi an jeder Sprosse - das war das Abschiedsritual von Hilde und ihrem Vater. Er starb 1943, als sie sechs war, in der heutigen Ukraine.

"Wenn ich den Namen in den Nachrichten höre, Saporischschja, dann muss ich sofort an ihn denken. Dort ist er gestorben, so hat man es uns damals gesagt." 86 Jahre alt wird Hilde Sposta am Montag, aber die Erinnerung an ihre Kindheit sei seit über einem Jahr, seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, so präsent wie lange nicht. Auf ihrem Wohnzimmertisch in Salzburg-Parsch hat sie Fotoalben und Briefe ausgebreitet, Erinnerungen an ihren Vater. 1943 ist der Soldat Hans Jellinek ...