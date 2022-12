Ich vermiete seit fünf Jahren an eine Großfamilie aus Tschetschenien - das sind meine Erfahrungen

EIne schrecklich nette Familie. Um Vorurteilen auf den Grund zu gehen, ließ ich eine sechsköpfige Familie aus Tschetschenien in meine Mietwohnung einziehen. Fünf Jahre später sinniere ich über diese Entscheidung.

Als ich mich 2017 dafür entschied, meine in bester Lage befindliche, 95 m2² große Wohnung in Linz nicht dem seriös auftretenden und vertrauenserweckenden Bankangestellten in führender Position zu vermieten, sondern einer, wie ich anfangs dachte, sechsköpfigen Familie aus Tschetschenien, bei der keiner der Erwachsenen die deutsche Sprache beherrschte oder einer geregelten Arbeit nachging, fragten mich nicht nur meine Bekannten, welcher Teufel mich bei dieser Entscheidung geritten habe.

Insbesondere von den anderen Wohnungsinhabern der Anlage blies mir ein eiskalter ...