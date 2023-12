ID-Austria schickt Handy-Signatur in den Ruhestand

Die in die Jahre gekommene Handy-Signatur wird am Dienstag endgültig durch ihre Weiterentwicklung, die ID-Austria, ersetzt. Aktuell sind bereits 1,8 Mio. Personen mit der ID-Austria angemeldet und können damit über 400 angebundene Dienste nutzen, teilte das Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation am Montag per Aussendung mit. In der Ausweisplattform sind bereits 442.291 digitale Führerscheine und 83.524 Altersnachweise aktiviert.

