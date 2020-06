Immer wieder gab es bei der Exekutive in der Vergangenheit rassistische Übergriffe. Ein Schulungszentrum in Braunau hätte Symbolkraft.

Die Diskussionen, wie Hitlers Geburtshaus in Braunau am Inn künftig verwendet werden soll, gehen weiter. In einem Interview mit ORF Vorarlberg schlug Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, vor, das Objekt nicht als Polizeiinspektion, sondern als spezielle Bildungsstätte zu ...