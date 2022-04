Identitäre Störaktionen häufen sich

Die jüngsten rechtsextremen Proteste überraschen selbst Experten.

"Kein Bock auf Multi Kulti" hing da in Form eines meterlangen Banners vom Dach des Ute-Bock-Hauses in Wien-Favoriten. Dazu gabs bengalische Feuer und jede Menge Rauch samt lautstark skandierter Parolen vor dem Eingang der Flüchtlingsunterkunft. Auf den verteilten Flugzetteln hieß es: "Das Ute-Bock-Haus steht symbolisch für die verfehlte und volksfeindliche Migrationspolitik in Österreich. Es steht für den Bevölkerungsaustausch, Multikulti und Überfremdung." Für den Inhalt verantwortlich zeichnen die "Patrioten in Bewegung", ein Teil der als rechtsextrem geltenden Identitären.

Bereits ...