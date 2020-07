Identität geklärt: Leiche aus Inn Mordopfer von Imst

Bei der am Freitag im Inn entdeckten Leiche handelt es sich um das 31-jährige Mordopfer von Imst. Das bestätigte die Polizei am späten Samstagnachmittag aufgrund der gerichtsmedizinischen Obduktion, die am selben Tag in Innsbruck durchgeführt worden war.

SN/APA/LIEBL DANIEL | ZEITUNGSFOTO. Die Identität der Toten ist noch unklar