Ihr Wissen schützt uns vor Lawinen

Der Winter zeigt, was er kann. Je mehr Schnee fällt, umso mehr sind die Mitglieder der Lawinenkommissionen gefordert.

Gesperrte Autobahnen, gesperrte Zufahrten zu den Skigebieten, gesperrte Pisten. Der Schneefall der vergangenen Tage hat in vielen Teilen Österreichs zu großen Problemen geführt. Immer wenn die weiße Pracht Schwierigkeiten macht, haben die Frauen und Männer der Lawinenwarnkommissionen alle Hände voll zu tun. Es ist ihre Expertise, die dazu führt, dass Verkehrswege oder Teile von Skigebieten nicht mehr benutzt werden können, wie in den vergangenen Tagen etwa stundenweise die Tauernautobahn vor dem Tauerntunnel. Weil die Kommission der Gemeinde Flachau entschieden hat, dass Lawinen die Autobahn gefährden, wurde sie gesperrt und die gefährlichen Schneemassen wurden gesprengt. In diesem Bereich der Autobahn übrigens mit einer fixen Sprengvorrichtung, die per Funk aktiviert werden kann.