Ihre Accessoires bringen sogar Hunde in den USA modisch auf Vordermann

Erst ging es nur um einen hübschen Schlüsselanhänger, inzwischen ist daraus ein zweites Standbein geworden. Katrin Wallner aus Gmunden fertigt in ihrem Atelier Hundehalsbänder und Leinen nach Maß an.

Australian-Shepherd-Hündin Nala sitzt geduldig neben dem Tresen, an dem ihre Besitzerin Katrin Wallner eifrig werkt. Vor der 49-Jährigen stehen zahlreiche Spulen mit Schnüren in allen erdenklichen Farben. Diese verknüpft und flechtet die 49-Jährige gekonnt, versieht sie mit passenden Schnallen und Lederbändern. Am Ende entstehen daraus edle Halsbänder und Leinen für Vierbeiner. Auch Nala trägt ein solches.

Seit nunmehr zwei Jahren fabriziert Wallner neben ihrem Hauptjob in der Versicherungsbranche am laufenden Band Hundeaccessoires. "Angefangen hat alles damit, dass ich ...