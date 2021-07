Illegale Grenzen und Problem mit dem Parken: Worauf Urlauber achten müssen

Urlaub ist schön. Oft aber warten unerwartete Probleme. Der ÖAMTC hat aufgelistet, auf welche versteckten Fallen Reisende achten müssen.

Es waren mehrere Fälle und sie waren teuer. Der ÖAMTC macht darauf aufmerksam, dass Österreicherinnen und Österreicher, die vom Urlaub in Kroatien zurückkommen, die internationalen Grenzübergänge benützen sollen. Vor allem wenn sie von Kroatien nach Slowenien fahren. Wer den Staus an den großen Grenzübergängen entgehen will und auf kleinere Straßen und Grenzübergänge ausweicht, der muss mit hohen Strafen rechnen. Pro Person sind bis zu 1200 Euro fällig, wenn man dabei erwischt wird. Grund dafür sei, dass die Lenker an der ...