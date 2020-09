Illegale Migration ist im August angestiegen

Seit 2015 ist die Zahl insgesamt aber gesunken - trotzdem wurden mehr Schlepper ertappt.

Rund 40 Menschen, die eingepfercht in einem Kühllaster nach Österreich geschleppt wurden, gelang vergangene Woche in Bruck an der Leitha die Flucht. Sie waren teils in einem schlechten Gesundheitszustand, einige waren während der Fahrt ohnmächtig geworden. Der Fall zeigt nicht nur die Gefahren für Geschleppte, sondern auch: Seit der Lockerung der Covid-19-Regelungen haben sich wieder mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Westeuropa gemacht.

Laut Innenministerium wurden im Jänner noch rund 2250 illegal eingereiste Personen aufgegriffen, im März waren ...