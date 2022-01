Illegaler Oldtimerhandel in Kärnten: Für Justiz sind noch viele Fragen offen

Einem Unternehmer aus dem Baunebengewerbe in Villach wirft die Finanzstrafbehörde vor, er habe durch einen illegalen Schwarzhandel mit Oldtimern der Marke Jaguar rund 2,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Neben dem Chef und seiner Sekretärin, die ihm bei den Malversationen geholfen haben soll, wurde auch das Unternehmen angezeigt. Für die Staatsanwaltschaft Klagenfurt sind noch viele Fragen offen. Der Oldtimerhändler soll vermögende Kunden in ganz Österreich gehabt haben.

Im Fall der von der Steuerfahndung in Kärnten aufgedeckten Hinterziehung von rund 2,5 Millionen Euro durch einen Unternehmer, der Schwarzgeschäfte mit Oldtimern der Marke Jaguar machte, sind nach Darstellung der Justiz noch viele Fragen offen. "Wir stehen bei den Ermittlungen noch ziemlich am Anfang. Die Anzeige der Finanz ist erst Anfang Dezember zu uns gekommen und umfasst rund 800 Seiten", sagte Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Donnerstag im SN-Gespräch.

Die Anzeige werde derzeit von der Staatsanwaltschaft ...