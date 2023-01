Im Almtal drohen nach Jägerposse ernste Konsequenzen

Gefährliche Drohung oder Brauchtumspflege? Behörde prüft Waffenverbot für Unternehmer, der mit sechs abgetrennten Rotwildhäuptern einen Jagdkollegen erschrecken wollte.

Im Almtal ist die Aktion mit sechs aufgespießten Rotwildhäuptern in der Einfahrt von Jagdausschussobmann Hans Stieglbauer an den Stammtischen weiter Gesprächsthema Nummer eins. Auch deshalb, weil die Grünauer nicht nachvollziehen können, wie ein erfolgreicher Unternehmer und passionierter Jäger sich zu so einem Fehltritt hinreißen lassen konnte.

"Keiner kennt den genauen Hintergrund, warum er das getan hat. Ich bin froh, dass die Sache für mich vom Tisch ist", sagte Klaus Kramesberger, Bürgermeister von Grünau, am Mittwoch. Wie es mit ...