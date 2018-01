Im Burgenland gestoppte Zirkustiere wieder unterwegs

Die von der Polizei am Freitag im Burgenland unterbrochene Reise zweier Zirkuselefanten und -pferde von Deutschland nach Ungarn hat am Samstag nach einer Nacht im Eisenstädter Bauhof mittels Ersatztransport fortgesetzt werden können. Beamte hatten den Sattelzug, in dem die Tiere transportiert worden waren, wegen schwerer technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen.

SN/APA (LPD Burgenland)/UNBEKANNT Der Sattelzug mit den Tieren wurde wegen technischer Mängel gestoppt